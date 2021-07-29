Філатов: ми маємо бути єдині у підтримці українських ветеранів та сімей загиблих

За його словами, сім років тому Дніпро першим в країні започаткував муніципальну програму підтримки ветеранів та їхніх сімей "Родина героя". Нині її продовжують розвивати та змінювати так, щоб вона справді була корисною для людей.

Доктор Лінда Девіс, яка працювала в Міністерстві оборони США, є ветеранкою армії цієї країни та відома своїми програмами реабілітації військовослужбовців, цю ініціативу Дніпра назвала прикладом об’єднання зусиль заради підтримки родин військових.

"Я вражена вашим прогресом, якого ви досягли у цій підтримці, і тим, що ви говорите про ваших ветеранів і їхні родини. Є важливий урок: завжди потрібно бути поруч з тими, хто, ставши на захист своєї країни, повертається додому", - заявила Девіс.

Також, за її словами, необхідно і надалі підтримувати практику лікування як фізичних, так і ментальних травм. Це стосується не лише військових, а й їхніх рідних і навіть тих, хто цю допомогу надає.

Крім цього, у Дніпрі вже три роки працює перше українське представництво міжнародної програми допомоги сім’ям загиблих TAPS.

"Для мене честь говорити до України. Мене завжди вражав героїзм українських військових - жінок і чоловіків. Уся нація повинна підтримувати ветеранів, їхні сім’ї, і тих, хто втратив життя у боях", - повідомив Джеймс Хатон, який майже тридцять років був чинним офіцером армії США.

Водночас в основі будь-якого починання, проекту чи ініціативи завжди мають бути справедливість, гідне ставлення та чіткі пропозиції, наголосив мер Дніпра.

"Наша сьогоднішня зустріч дуже важлива. У цій роботі ми маємо бути єдині. Кожне місто (велике чи мале), кожне селище є рідною домівкою, куди з передової повертаються наші бійці. Де залишаються жити родини тих, хто поклав життя за свободу своєї країни. І кожен з них має бути впевненим у своєму завтра. Розраховувати на підтримку та допомогу за будь-яких обставин", - резюмував Філатов.