Філатов: Дніпро зробив багато для свого захисту і тепер піклується про переселенців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар мера Дніпра Бориса Філатова.

"Ми підготували чотири лінії оборони. Комунальна техніка Дніпра працювала на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей", - заявив Філатова.

Він також зауважив, що у Дніпрі подбали про укріплення та захист об’єктів критичної інфраструктури та енергетики. Місто робить все власним коштом - без допомоги, зокрема, обласного бюджету.

Водночас говорячи про роль Дніпра як гуманітарного хабу в цій війні, Філатов нагадав, що в місті кількість лише офіційно зареєстрованих переселенців нині сягає 190 тисяч. Це фактично кількість населення невеликого міста.

Тим, хто через повномасштабне вторгнення Росії вимушено покинув свої домівки, у Дніпрі пропонують не лише прихисток та підтримку, а й роботу.

"Ми робимо все, що ми можемо робити. Це наші люди. Нам треба їм допомагати. Це також дає поштовх економіці міста. Ми приймаємо дуже багато людей на роботу до комунальних підприємств, бо там потрібні робочі руки. Але й держава також повинна приділяти увагу ситуації з вимушеними переселенцями", - сказав Філатов.