Філатов: Дніпро відправив на передову чергову партію техніки

Дніпро продовжує забезпечувати українських оборонців усім необхідним. Нещодавно на фронт відправили чергові вантажівки високої прохідності. Тепер бійці отримали нову партію техніки, яка нині вже на передовій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мераэра Дніпра Бориса Філатова.
"Дніпро і далі допомагатиме Збройним силам України. Щоразу я закликаю всіх також приєднуватися до ініціатив міської ради. Щоб хто як міг допомагав нашим оборонцям у справах захисту української держави", - повідомив Філатов.
Так бійці отримали п’ять антидронових рушниць вітчизняного виробництва, понад 60 комплектів радіостанцій і більше ніж 130 одиниць різної комп’ютерної техніки. Серед неї, зокрема, планшети зі спеціальним програмним забезпеченням та ноутбуки.
Нагадаємо, прем'єр Британії Ріші Сунак повідомляв, що танки Challenger 2 прибудуть в Україну в березні.
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