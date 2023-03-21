Филатов: Днепр отправил на передовую очередную партию техники

Днепр продолжает снабжать украинских защитников всем необходимым. Недавно на фронт отправили очередные грузовики высокой проходимости. Теперь бойцы получили новую партию техники, которая уже на передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.
"Днепр и дальше будет помогать Вооруженным силам Украины. Каждый раз я призываю всех также присоединяться к инициативам городского совета. Чтобы кто как мог помогал нашим защитникам по защите украинского государства", - сообщил Филатов.
Так бойцы получили пять антидроновых ружей отечественного производства, более 60 комплектов радиостанций и более 130 единиц различной компьютерной техники. Среди них, в частности, планшеты со специальным программным обеспечением и ноутбуки.
Напомним, премьер Британии Риши Сунак сообщал, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте.
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