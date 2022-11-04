UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Філатов: Дніпро продовжує модернізацію теплогосподарства та укріплює його від обстрілів РФ

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Дніпро увійшов в опалювальний сезон без жодних технічних проблем. Проте на тлі терористичних атак Росії, чиї військові б’ють по критичній інфраструктурі, місто укріплює свої теплові станції та пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"За останні роки ми зробили багато модернізацій та реновації наших теплових мереж. Усе - заради енергоощадності. Лише цьогоріч відремонтували кілька десятків котлів, поставили пів сотні енергоощадних насосів. Зараз по всій країні є побоювання щодо обстрілів теплових об’єктів (з боку РФ, - ред.). Тому у Дніпрі ми їх укріплюємо, використовуючи різні технологічні методи", - сказав він.

Водночас Філатов зауважив, що у Дніпрі системно дбають про комунальне господарство, попри 590-ту постанову Кабміну, яка унеможливлює капітальні роботи та будівництва.

Як відомо, опалювальний сезон у Дніпрі стартував три дні тому. Тоді повідомлялося, що через низку суто технічних процесів тепло в деяких будинках може з’явитися впродовж декількох днів.

Наразі в місті в роботі вже 241 котельня. Тепло почали отримувати майже 2,8 тис. житлових будинків, 72 лікарні, а також понад 300 навчальних закладів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис ФілатовДніпро