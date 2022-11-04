Филатов: Днепр продолжает модернизацию теплохозяйства и укрепляет его от обстрелов РФ

"За последние годы мы сделали много модернизаций и реновации наших тепловых сетей. Все - ради энергосбережения. Только в этом году отремонтировали несколько десятков котлов, поставили полсотни энергосберегающих насосов. Сейчас по всей стране есть опасения по поводу обстрелов тепловых объектов (со стороны РФ, - ред.). Поэтому в Днепре мы их укрепляем, используя различные технологические методы", - сказал он.

В то же время Филатов отметил, что в Днепре системно заботятся о коммунальном хозяйстве, несмотря на 590-е постановление Кабмина, которое делает невозможным капитальные работы и строительство.

Как известно, отопительный сезон в Днепре стартовал три дня тому назад. Тогда сообщалось, что из-за ряда чисто технических процессов тепло в некоторых домах может появиться в течение нескольких дней.

Пока в городе в работе уже 241 котельная. Тепло начали получать около 2,8 тыс. жилых домов, 72 больницы, а также более 300 учебных заведений.