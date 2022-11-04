Філатов: Дніпро продовжує модернізацію теплогосподарства та укріплює його від обстрілів РФ

Дніпро увійшов в опалювальний сезон без жодних технічних проблем. Проте на тлі терористичних атак Росії, чиї військові б’ють по критичній інфраструктурі, місто укріплює свої теплові станції та пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"За останні роки ми зробили багато модернізацій та реновації наших теплових мереж. Усе - заради енергоощадності. Лише цьогоріч відремонтували кілька десятків котлів, поставили пів сотні енергоощадних насосів. Зараз по всій країні є побоювання щодо обстрілів теплових об’єктів (з боку РФ, - ред.). Тому у Дніпрі ми їх укріплюємо, використовуючи різні технологічні методи", - сказав він.

Водночас Філатов зауважив, що у Дніпрі системно дбають про комунальне господарство, попри 590-ту постанову Кабміну, яка унеможливлює капітальні роботи та будівництва.

Як відомо, опалювальний сезон у Дніпрі стартував три дні тому. Тоді повідомлялося, що через низку суто технічних процесів тепло в деяких будинках може з’явитися впродовж декількох днів.

Наразі в місті в роботі вже 241 котельня. Тепло почали отримувати майже 2,8 тис. житлових будинків, 72 лікарні, а також понад 300 навчальних закладів.