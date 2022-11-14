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Філатов: Дніпро передав ЗСУ ще 50 дронів

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Дніпро передав українським захисникам 50 дронів різних моделей - зокрема і з тепловізорами. Всю техніку місто придбало коштом бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Квадрокоптери обирали за заявками військових, аби ті могли виконувати різні завдання.

Зі свого боку Філатов подякував дніпрянам. Він закликав працювати на благо рідного міста, сплачувати податки та продовжувати донатити благодійним фондам.

"Продовжуємо допомагати нашим славетним Збройним Силам. Хочу нагадати, що місто також вже передало нашим військовим загалом десь 600 автівок - вантажівок, пікапів. А ще - чимало різної техніки, матеріально-технічних ресурсів і обладнання", - сказав Філатов.

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Борис ФілатовЗбройні сили України