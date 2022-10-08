UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Філатов: Дніпро має повну технічну готовність до початку опалювального сезону

Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Дніпро системно готується до цьогорічного опалювального сезону. Подання тепла розпочинатимуть за звичною нормою - коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря не перевищуватиме +8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За його словами, місто продовжує накопичувати ресурси - аби бути готовим швидко та ефективно виправляти наслідки можливих ракетних обстрілів російської армії.

Водночас триває і модернізація обладнання котелень.

"Ми продовжуємо наші інспекційні поїздки. Дивимося, як місто готується до опалювального сезону. Загалом є обережна впевненість, що ми пройдемо опалювальний сезон як треба. Місто готове. Тож будемо далі працювати в цьому напрямі", - сказав Філатов.

Так в одній з котелень у середмісті, яка забезпечує теплом понад 70 об’єктів, встановили нові мережеві насоси. Вони вдвічі потужніші за старе обладнання та споживають до 15 % менше енергоресурсів. Також поставили частотні перетворювачі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДнипроБорис ФілатовОпалювальный сезон