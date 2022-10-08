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Филатов: у Днепра есть полная техническая готовность к началу отопительного сезона

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Днепр системно готовится к нынешнему отопительному сезону. Представление тепла будут начинать по привычной норме - когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По его словам, город продолжает накапливать ресурсы - чтобы быть готовым быстро и эффективно исправлять последствия возможных ракетных обстрелов российской армии.

В то же время, продолжается и модернизация оборудования котельных.

"Мы продолжаем наши инспекционные поездки. Смотрим, как город готовится к отопительному сезону. В целом есть осторожная уверенность, что мы пройдем отопительный сезон как надо. Город готов. Так что будем дальше работать в этом направлении", - сказал Филатов.

Так, в одной из котельных в центре города, которая обеспечивает теплом более 70 объектов, установили новые сетевые насосы. Они вдвое мощнее старого оборудования и потребляют до 15% меньше энергоресурсов. Также поставили частотные преобразователи.

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ДнипроБорис ФилатовОтопительный сезон