Філатов: Дніпро має достатньо генераторів, аби котельні витримали кілька днів блекауту

Опалювальний сезон у Дніпрі проходить нормально. Менше ніж за два тижні після старту подання тепла запущено всі системи, а різні технічні нюанси усувають швидко.

Єдиною загрозою, за його словами, залишаються терористичні атаки Росії. Утім, Дніпро системно підготувався до зими в умовах ворожих обстрілів. Насамперед це стосується наявності великих генераторів.

"Це дуже потужні генератори - від 500 кВа. Є і на 800 кВа. Не казатиму, скільки ми їх придбали. Та хочу запевнити всіх мешканців - генераторів достатньо, аби в разі короткострокового блекауту (десь на 2-3 дні) ми могли перезапустити всі наші котельні. Вони працюватимуть у робочому режимі. Готуємося. Робимо все для того, аби місто пройшло опалювальний сезон нормально", - сказав мер Дніпра.