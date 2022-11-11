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Филатов: у Днепра достаточно генераторов, чтобы котельные выдержали несколько дней блекаута

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Пятница 11 ноября 2022 14:08
Филатов: у Днепра достаточно генераторов, чтобы котельные выдержали несколько дней блекаута Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Отапливающий сезон в Днепре проходит нормально. Менее чем через две недели после старта подачи тепла запущены все системы, а различные технические нюансы устраняют быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

Единственной угрозой, по его словам, остаются террористические атаки России. Впрочем, Днепр системно подготовился к зиме в условиях вражеских обстрелов. В первую очередь это касается наличия больших генераторов.

"Это очень мощные генераторы - от 500 кВа. Есть и на 800 кВа. Не буду говорить, сколько мы их приобрели. наши котельные. Но хочу заверить всех жителей - генераторов достаточно, чтобы в случае краткосрочного блекаута (где-то на 2-3 дня) мы могли перезапустить все наши котельные. Они будут работать в рабочем режиме. Готовимся. Делаем все для того, чтобы город прошел отопительный сезон нормально", - сказал мэр Днепра.

Филатов: у Днепра достаточно генераторов, чтобы котельные выдержали несколько дней блекаута

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