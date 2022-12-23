Філатов: у Дніпрі запустили комунальні маршрути до віддалених районів

За словами мера, на маршрутах зберігаються всі пільги, що діють у трамваях і тролейбусах.Він також нагадав, що Дніпру швидко вдалося вирішити проблему з нестачею автобусів - після того, як ударом російської ракети по одному з АТП їх було знищено понад сотню.

"Дніпро, за підтримки інших громад, не лише уникнув транспортного колапсу, а й з нуля створив і налагодив комунальні перевезення. Бо це потрібно десяткам тисяч мешканців нашого великого міста. Сьогодні ми запустили перші комунальні маршрути до віддалених районів. Будь ласка, користуйтеся. Працюємо дал", - зазначив Філатов.

Сьогодні курсують такі маршрути:

32К Залізничний вокзал - вул. Россі (с. Мирне);

75К пл. Старомостова - вул. Татарська (Краснопілля);

109К Університет науки і технологій – Авіаторське.

Також на початок 2023 року заплановано відкриття ще низки маршрутів за тим же принципом: