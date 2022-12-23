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Філатов: у Дніпрі запустили комунальні маршрути до віддалених районів

Фото: у Дніпрі запустили комунальні маршрути до віддалених районів (прес-служба міськради)
Автор: Юлія Бойко

У Дніпрі запустили перші три комунальні маршрути автобусів. Вони охоплюють напрямки, де не ходить електротранспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

За словами мера, на маршрутах зберігаються всі пільги, що діють у трамваях і тролейбусах.Він також нагадав, що Дніпру швидко вдалося вирішити проблему з нестачею автобусів - після того, як ударом російської ракети по одному з АТП їх було знищено понад сотню.

"Дніпро, за підтримки інших громад, не лише уникнув транспортного колапсу, а й з нуля створив і налагодив комунальні перевезення. Бо це потрібно десяткам тисяч мешканців нашого великого міста. Сьогодні ми запустили перші комунальні маршрути до віддалених районів. Будь ласка, користуйтеся. Працюємо дал", - зазначив Філатов.

Сьогодні курсують такі маршрути:

  • 32К Залізничний вокзал - вул. Россі (с. Мирне);
  • 75К пл. Старомостова - вул. Татарська (Краснопілля);
  • 109К Університет науки і технологій – Авіаторське.

Також на початок 2023 року заплановано відкриття ще низки маршрутів за тим же принципом:

  • 7К Залізничний вокзал - вул. Андрія Сахарова (Ігрень);
  • 48К площа Старомостова - міська лікарня № 20;
  • 137К ж/м Північний - ж/м Придніпровськ.

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ДніпроБорис Філатов