Филатов: в Днепре запустили коммунальные маршруты в отдаленные районы

В Днепре запустили первые три коммунальных маршрута автобусов. Они охватывают направления, где не ходит электротранспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.
По словам мэра, на маршрутах сохраняются все действующие в трамваях и троллейбусах льготы. Он также напомнил, что Днепру быстро удалось решить проблему с нехваткой автобусов - после того, как ударом российской ракеты по одному из АТП они были уничтожены более сотни.
"Днепр, при поддержке других общин, не только избежал транспортного коллапса, но и с нуля создал и наладил коммунальные перевозки. Потому что это нужно десяткам тысяч жителей нашего большого города. Сегодня мы запустили первые коммунальные маршруты в отдаленные районы. Пожалуйста, пользуйтесь. Работаем дал", - отметил Филатов.
Сегодня курсируют следующие маршруты:
Также к началу 2023 года запланировано открытие еще ряда маршрутов по тому же принципу:
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