Филатов: в Днепре запустили коммунальные маршруты в отдаленные районы

По словам мэра, на маршрутах сохраняются все действующие в трамваях и троллейбусах льготы. Он также напомнил, что Днепру быстро удалось решить проблему с нехваткой автобусов - после того, как ударом российской ракеты по одному из АТП они были уничтожены более сотни.

"Днепр, при поддержке других общин, не только избежал транспортного коллапса, но и с нуля создал и наладил коммунальные перевозки. Потому что это нужно десяткам тысяч жителей нашего большого города. Сегодня мы запустили первые коммунальные маршруты в отдаленные районы. Пожалуйста, пользуйтесь. Работаем дал", - отметил Филатов.

Сегодня курсируют следующие маршруты:

32К Железнодорожный вокзал - ул. Росси (с. Мирное);

75К пл. Старомостова - ул. Татарская (Краснополье);

109К Университет науки и технологий - Авиаторское.

Также к началу 2023 года запланировано открытие еще ряда маршрутов по тому же принципу: