Филатов: в Днепре создана система поддержки и помощи жертвам домашнего насилия

В Днепре создали Центр социально-психологической помощи пострадавшим от домашнего насилия и комнату для их убежища.

"Проблеме домашнего насилия нужно противостоять. Сейчас в Днепре выполнен весь комплекс необходимых работ, что касается помощи тем, кто потерпел обиды. Мы готовы делиться опытом с другими территориальными общинами", - сказал Филатов.

Так, в Днепре открыли новый дневной центр социально-психологической помощи лицам, пострадавшим от насилия и/или насилия по признаку пола. Город полностью финансирует услуги профильных специалистов, а также всю работу центра и его кризисной комнаты, обустроенных на средства государственной субвенции.

Новый дневной центр находится на первом этаже здания по просп. Сергея Нигояна, 3 - рядом с отделом городского центра социальных служб. Здесь есть все условия для оказания первичной помощи и необходимых консультаций - в том числе юридических.

В помещении обустроена кухня, душевая комната, где с пострадавшими работают специалисты.

Специалисты центра говорят: самое главное - дать человеку понять, что он ни в коем случае не заслуживает жестокого отношения к себе, и теперь он уже не один на один со своей проблемой.

Психологи подчеркивают: с домашним насилием (физическим, психологическим, экономическим или сексуальным) нельзя примиряться. Если такой случай произошел, то, скорее всего, это будет повторяться снова.

"Наши люди, к сожалению, склонны все скрывать, оставаться и страдать. Но самостоятельно справиться с этим фактически невозможно. Критическое мышление просто исчезает в таких случаях. Так же дети, ставшие просто свидетелями домашнего насилия, они тоже получают травматический опыт. И переведут его на дальнейшую жизнь. Чтобы помочь этого избежать, мы используем песочную терапию, ассоциативные карты, арт- и игровую терапии, а также телесно-ориентированные и когнитивно-поведенческие методики", - рассказала психолог центра социально-психологической помощи пострадавшим от домашнего насилия Карина Толочик

Кризисная комната находится отдельно от нового центра. Здесь те, кто подвергся насилию, могут оставаться до 10 суток. С пострадавшими будут работать психологи и специалисты социальной работы. Помещение находится под охраной, а его адрес не разглашается. Найти убежище здесь одновременно смогут до 6 человек. Как с детьми, так и без них.