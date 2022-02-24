Филатов: в Днепре создан оперативный штаб, ситуация контролируется

"Каждый из нас находится на рабочем месте. Город и область работают вместе - создан оперативный штаб, который работает круглосуточно. Я провел немало переговоров с мэрами - Мариуполя, Житомира, Кропивницкого, Харькова, других городов. Ситуация контролируемая. Поэтому давайте не поддаваться панике. Сохраняем спокойствие. Верим ВСУ - все вместе, спокойно", - сказал Филатов.

Он также напомнил родителям, что сейчас детей не нужно вести в школы и детсады. Мэр призвал горожан не делать хаотических закупок в магазинах и доверять информацию только из официальных источников. В частности, горсовета Днепра, областного совета, областной государственной администрации, Национальной гвардии, СБУ, ВСУ и нацполиции.

По информации главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, ныне объекты критической инфраструктуры, связанные с ДТЭКом, с водой в Днепре, в Кривом Роге, во всех городах - полностью под повышенным контролем охраны. У области нет никаких перебоев с критически важной инфраструктурой. Все больницы приведены в полную готовность.

Также в настоящее время общественный транспорт в Днепре работает.

"Физического вторжения российских войск на территории Днепропетровской области по состоянию на это интервью - нет. Нанесены ракетные удары по всем базам, имеющим радиолокационные станции. Это Ингулец, Кривой Рог, Марганец, Днепр. Ликвидированы пожары в аэропорту города Днепра. Работает штаб, будут после обеда развернуты блокпосты", - сказал Лукашук.