UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Филатов: в Днепре создан оперативный штаб, ситуация контролируется

Автор: Наталия Гурковская

Город Днепр и областные власти скоординировали усилия и имеют необходимую технологическую карту того, как действовать при разных сценариях развития событий. Также работает оперативный штаб, возглавляемый главой Днепропетровской администрации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Днепра Бориса Филатова во время совместного совещания с областными властями 24 февраля.

"Каждый из нас находится на рабочем месте. Город и область работают вместе - создан оперативный штаб, который работает круглосуточно. Я провел немало переговоров с мэрами - Мариуполя, Житомира, Кропивницкого, Харькова, других городов. Ситуация контролируемая. Поэтому давайте не поддаваться панике. Сохраняем спокойствие. Верим ВСУ - все вместе, спокойно", - сказал Филатов.

Он также напомнил родителям, что сейчас детей не нужно вести в школы и детсады. Мэр призвал горожан не делать хаотических закупок в магазинах и доверять информацию только из официальных источников. В частности, горсовета Днепра, областного совета, областной государственной администрации, Национальной гвардии, СБУ, ВСУ и нацполиции.

По информации главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, ныне объекты критической инфраструктуры, связанные с ДТЭКом, с водой в Днепре, в Кривом Роге, во всех городах - полностью под повышенным контролем охраны. У области нет никаких перебоев с критически важной инфраструктурой. Все больницы приведены в полную готовность.

Также в настоящее время общественный транспорт в Днепре работает.

"Физического вторжения российских войск на территории Днепропетровской области по состоянию на это интервью - нет. Нанесены ракетные удары по всем базам, имеющим радиолокационные станции. Это Ингулец, Кривой Рог, Марганец, Днепр. Ликвидированы пожары в аэропорту города Днепра. Работает штаб, будут после обеда развернуты блокпосты", - сказал Лукашук.

Как сообщалось, мэрия Днепра призывает родителей оставить детей дома и сохранять спокойствие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр