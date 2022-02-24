Філатов: у Дніпрі створено оперативний штаб, ситуація контрольована

"Кожен із нас знаходиться на робочому місці. Місто і область працюють разом - створено оперативний штаб, який працює цілодобово. Я провів чимало перемовин із мерами - Маріуполя, Житомира, Кропивницького, Харкова, інших міст. Ситуація контрольована. Тому давайте не піддаватися паніці. Зберігаємо спокій. Віримо ЗСУ - усі разом, спокійно", - сказав Філатов.

Він також нагадав батькам, що нині дітей не треба вести у школи та дитсадки. Мер закликав містян не робити хаотичних закупів у крамницях і довіряти інформації лише з офіційних джерел. Зокрема міськради Дніпра, обласної ради, обласної державної адміністрації, Національної гвардії, СБУ, ЗСУ і нацполіції.

За інформацією голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, нині об’єкти критичної інфраструктури, пов’язані з ДТЕКом, з водою у Дніпрі, у Кривому Розі, у всіх містах - повністю під підвищеним контролем охорони. В області немає ніяких перебоїв з критично важливою інфраструктурою. Всі лікарні приведені у повну готовність.

Також наразі громадський транспорт у Дніпрі працює.

"Фізичного вторгнення російських військ на території Дніпропетровської області станом на це інтерв’ю - немає. Нанесені ракетні удари по всіх базах, які мають радіолокаційні станції. Це Інгулець, Кривий Ріг, Марганець, Дніпро. Ліквідовані пожежі в аеропорту міста Дніпра. Працює штаб, будуть по обіді розгорнуті блокпости", - сказав Лукашук.