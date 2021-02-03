Филатов: в Днепре проведут термомодернизацию почти 200 школ, детсадов и медучреждений

В Днепре проведут термомодернизацию еще 98 общественных зданий. С 2019 года Днепр первый и до сих пор единственный украинский город, где масштабные термомодернизации в школах и детсадах проводятся на средства ЕБРР и развития и Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среды (Е5Р).

Об этом сообщил мэр Днепра во время онлайн-встречи для подписания соответствующего договора между городским советом и ЕБРР, передает пресс-служба.

По словам Филатова, сейчас город переходит уже ко второму этапу проекта, финансирование которого увеличивается почти вдвое и составляет всего 33,52 млн евро. В перечень вошли еще 98 образовательных, а также медицинских учреждений - на чем город настаивал во время переговоров с инвесторами.

Выгодных договоренностей удалось достичь благодаря комплексной работе мэрии, а также системному выстраиванию конструктивных отношений с западными дипломатами и европейскими финансовыми институтами.

"Это качественный прорыв в энергосберегающих технологиях. По своему масштабу это - первый подобный проект не только в Украине, но и во всех странах Восточной Европы. Мы гордимся тем, что нам удалось выстроить взаимовыгодное партнерство с европейскими финансовыми институтами, западными донорами", - отметил мэр Днепра.

К обсуждениям присоединились заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, представитель делегации Европейского Союза в Украине Симоне Раудіно и главный менеджер Фонда E5P Екатерина Стасюк.

Из общей суммы финансирования энергосберегающей инициативы Днепр получил грант фонда Е5Р в размере 5,5 млн евро.

"Эти средства фактически является подарком городу. Я благодарен правительству Швеции и лично господину послу. Ведь эти средства позволят снизить кредитную ставку ЕБРР к минимальной границе", - пояснил Филатов.

Как известно, E5P является многосторонним донорским фондом, который управляется ЕБРР и предназначен для содействия инвестициям в энергоэффективность в Украине и других странах Восточной Европы. Он создан по инициативе правительства Швеции в 2009 году.

Фонд дополняет кредиты для повышения энергоэффективности, предоставляемых международными финансовыми учреждениями. Вкладчики E5P - Европейский Союз и США, а также Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Словакия, Швеция, Швейцария и Украина.

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг подчеркнул, что именно сейчас на передовой борьбы с изменением климата - это вызов, перед которым сейчас стоит человечество.

"Был поражен настойчивостью, с которой мэр Днепра готов справляться с вызовами, стоящими перед ним. Сегодняшнее подписание - доказательство того, что Днепр готов к серьезным действиям. Швеция останется партнером и будет поддерживать инициативу сохранения энергосбережения", - сказал он.

В ответ Борис Филатов подчеркнул, что он и его команда готовы работать в кооперации с западными партнерами в направлении сокращения выбросов СО2 и противостоять вызовам, связанными, в частности, с проблемой глобального потепления.

Мэр Днепра также поблагодарил господина Марка Магалецкого за плодотворное сотрудничество. Самыми масштабными ее примерами ныне является завершение достройки метрополитена в Днепре и обновление троллейбусного парка. В перспективе - проект по безопасности дорожного движения в городе.

Со своей стороны Марк Магалецкий выразил благодарность за сотрудничество городу, а также вкладчикам - за поддержку этого проекта. Стороны также отметили, что надеются на личную встречу после завершения пандемии.

Подрядчика работ, как и в прошлый раз, будет утверждать ЕБРР - по результатам международного тендера. Термореконструкции начнутся после завершения этих процедур.

В общем энергоэффективное переоснащение позволит учреждениям экономить не менее 30 % ресурсов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что депутаты Днепровского горсовета приняли экологическую программу на 5 лет.