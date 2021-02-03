Філатов: у Дніпрі проведуть термомодернізацію майже 200 шкіл, дитсадків та медичних закладів

У Дніпрі проведуть термомодернізацію ще 98 громадських будівель. З 2019 року Дніпро перше і дотепер єдине українське місто, де масштабні термомодернізації в школах і дитсадках проводяться на кошти ЄБРР та розвитку і Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р).

Про це повідомив мер Дніпра під час онлайн-зустрічі для підписання відповідного договору між міською радою та ЄБРР, передає прес-служба.

За словами Філатова, зараз місто переходить вже до другого етапу проекту, фінансування якого збільшується майже вдвічі і становить всього 33,52 млн євро. У перелік увійшли ще 98 освітніх, а також медичних установ - на чому місто наполягало під час переговорів з інвесторами.

Вигідних домовленостей вдалося досягти завдяки комплексній роботі мерії, а також системного вибудовування конструктивних відносин із західними дипломатами та європейськими фінансовими інститутами.

"Це якісний прорив в енергозберігаючих технологіях. За своїм масштабом це - перший подібний проект не тільки в Україні, але і у всіх країнах Східної Європи. Ми пишаємося тим, що нам вдалося побудувати взаємовигідне партнерство з європейськими фінансовими інститутами, західними донорами", - зазначив мер Дніпра.

До обговорень долучилися заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький, посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг, представник делегації Європейського Союзу в Україні Сімоне Раудіно і головний менеджер Фонду E5P Катерина Стасюк.

Із загальної суми фінансування енергозберігаючої ініціативи Дніпро отримав грант фонду Е5Р у розмірі 5,5 млн євро.

"Ці кошти фактично є подарунком місту. Я вдячний уряду Швеції та особисто пану послу. Адже ці кошти дозволять знизити кредитну ставку ЄБРР до мінімальної межі", - пояснив Філатов.

Як відомо, E5P є багатостороннім донорським фондом, який керується ЄБРР і призначений для сприяння інвестиціям в енергоефективність в Україні та інших країнах Східної Європи. Він створений за ініціативою уряду Швеції в 2009 році.

Фонд доповнює кредити для підвищення енергоефективності, які надаються міжнародними фінансовими установами. Вкладники E5P - Європейський Союз та США, а також Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Словаччина, Швеція, Швейцарія та Україна.

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг наголосив, що саме зараз на передовій боротьби зі зміною клімату - це виклик, перед яким зараз стоїть людство.

"Був вражений наполегливістю, з якою мер Дніпра готовий справлятися з викликами, що стоять перед ним. Сьогоднішнє підписання - доказ того, що Дніпро готовий до серйозних дій. Швеція залишиться партнером і підтримувати ініціативу збереження енергозбереження", - сказав він.

У відповідь Борис Філатов підкреслив, що він і його команда готові працювати в кооперації із західними партнерами у напрямку скорочення викидів СО2 і протистояти викликам, пов'язаним, зокрема, з проблемою глобального потепління.

Мер Дніпра також подякував пану Марку Магалецькому за плідну співпрацю. Наймасштабнішими її прикладами нині є завершення добудови метрополітену в Дніпрі і оновлення тролейбусного парку. У перспективі - проект з безпеки дорожнього руху в місті.

Зі свого боку Марк Магалецький висловив подяку за співпрацю місту, а також вкладникам - за підтримку цього проекту. Сторони також зазначили, що сподіваються на особисту зустріч після завершення пандемії.

Підрядника робіт як і в минулий раз буде стверджувати ЄБРР - за результатами міжнародного тендеру. Термореконструкції почнуться після завершення цих процедур.

В цілому ж, енергоефективне переоснащення дозволить установам економити не менше 30 % ресурсів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що депутати Дніпровської міськради ухвалили екологічну програму на 5 років