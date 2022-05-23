Филатов: Днепр получит еще один мобильный госпиталь, который передадут на нужды ВСУ

"Один из последних сверхмасштабных "подарков" - мобильный госпиталь, который поступил благодаря моим международным контактам от американской организации Direct Relief. Его стоимость - несколько миллионов долларов. И мы передали его для нужд ВСУ в Белую Церковь. Ведь беда, пришедшая в нашу страну - общая для всех. И мы также ожидаем второй мобильный госпиталь. Его тоже передадут туда, где он нужен больше всего", - сказал мэр Днепра.

По его словам, в ближайшее время украинским военным также передадут две машины скорой помощи, которые предоставила Анкара. Стоимость одного такого реанимобиля достигает 65 тыс. евро.

Вместе с этим, комментируя обеспечение больниц медикаментами, мэр Днепра сказал, что сейчас лечебные учреждения ими обеспечены.

Зато остается потребность в железе для аппаратов Елизарова, ведь оно регулярно уезжает из города - вместе с пациентами, которым его устанавливают.