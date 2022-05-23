UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Филатов: Днепр получит еще один мобильный госпиталь, который передадут на нужды ВСУ

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Волонтеры передадут в город Днепр современный мобильный госпиталь. Его отдадут на нужды ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в эфире на "ДніпроТV".

"Один из последних сверхмасштабных "подарков" - мобильный госпиталь, который поступил благодаря моим международным контактам от американской организации Direct Relief. Его стоимость - несколько миллионов долларов. И мы передали его для нужд ВСУ в Белую Церковь. Ведь беда, пришедшая в нашу страну - общая для всех. И мы также ожидаем второй мобильный госпиталь. Его тоже передадут туда, где он нужен больше всего", - сказал мэр Днепра.

По его словам, в ближайшее время украинским военным также передадут две машины скорой помощи, которые предоставила Анкара. Стоимость одного такого реанимобиля достигает 65 тыс. евро.

Вместе с этим, комментируя обеспечение больниц медикаментами, мэр Днепра сказал, что сейчас лечебные учреждения ими обеспечены.

Зато остается потребность в железе для аппаратов Елизарова, ведь оно регулярно уезжает из города - вместе с пациентами, которым его устанавливают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис ФилатовДнепр