Філатов: Дніпро отримає ще один мобільний шпиталь, який передадуть на потреби ЗСУ

"Один з останніх надмасштабних "подарунків" - мобільний шпиталь, який надійшов завдяки моїм міжнародним контактам від американської організації Direct Relief. Його вартість - декілька мільйонів доларів. І ми передали його для потреб ЗСУ до Білої Церкви. Адже біда, що прийшла в нашу країну - спільна для всіх. І ми також очікуємо другий мобільний шпиталь. Його теж передадуть туди, де він потрібен найбільше", - сказав мер Дніпра.

За його словами, найближчим часом українським військовим також передадуть дві машини швидкої допомоги, які надала Анкара. Вартість одного такого реанімобіля сягає 65 тис. євро.

Разом з цим, коментуючи забезпечення лікарень медикаментами, мер Дніпра сказав, що нині лікувальні заклади ними забезпечені.

Натомість залишається потреба в залізі для апаратів Єлізарова, адже воно регулярно їде з міста - разом із пацієнтами, яким його встановлюють.