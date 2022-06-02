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Филатов: Днепр передал военным почти 350 маневровых авто

Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Днепр передает на фронт очередную партию машин для теробороны и ВСУ. Это еще 19 авто, среди них пикапы и джипы повышенной проходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"Для мэрии Днепра такие события уже стали типичной работой, направленной на материальное укомплектование наших военных и теробороны. Сейчас для выполнения боевых задач наши защитники нуждаются именно высокомобильного транспорта, и это не новость. Поэтому за почти 100 дней войны мы передали им около 350 таких машин. Это - мэрия Днепра, фонд "ТАПС" и Координационный штаб волонтеров, который работает в координации с горсоветом", - сказал Филатов.

Он поблагодарил бойцов за службу, отметив, что эта работа будет продолжаться и в дальнейшем. Так сейчас один из заместителей мэра находится в Европе - на переговорах о приобретении новой партии техники для военных.

В этой партии все машины также покупали в Европе - за счет областного и городского бюджета. Перед отправкой на передовую автомобили прошли необходимое техническое обслуживание. Их также перекрасили в темно-зеленый цвет.

Благотворительный фонд "ТАПС" укомплектовал машины скорой помощи всем необходимым - соответственно запросам начмедов.

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ДнепрБорис Филатов