Філатов: Дніпро передало військовим майже 350 маневрових авто

"Для мерії Дніпра такі події вже стали типовою роботою, спрямованою на матеріальне укомплектування наших військових і тероборони. Зараз для виконання бойових завдань наші захисники потребують саме високомобільного транспорту, і це не новина. Тож за майже 100 днів війни ми передали їм близько 350 таких машин. Це - мерія Дніпра, фонд "ТАПС" і Координаційний штаб волонтерів, який працює в координації з міськрадою", - сказав Філатов.

Він подякував бійцям за службу, наголосивши, що ця робота триватиме і надалі. Так нині один із заступників мера перебуває у Європі - на перемовинах щодо придбання нової партії техніки для військових.

У цій партії всі машини також купували в Європі - коштом обласного та міського бюджету. Перед відправленням на передову автомобілі пройшли необхідне технічне обслуговування. Їх також перефарбували у темно-зелений колір.

Благодійний фонд "ТАПС" укомплектував машини швидкої допомоги всім необхідним - відповідно запитів начмедів.