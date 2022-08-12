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Филатов: Днепр передал Нацгвардии очередные 200 радиостанций

Фото: Днепр передал одному из полков Нацгвардии 200 раций с защитой от прослушиваний (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Днепр передал одному из полков Нацгвардии 200 раций с защитой от прослушиваний, которые приобрели за счет городского бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепровский городской совет.

"Эти рации приобрели за счет всех днепрян - всех налогоплательщиков. Поэтому я благодарен нашим землякам за этот совместный вклад в победу Украины. Мы и в дальнейшем будем помогать нашим защитникам. В ближайшее время будет приобретено еще около 800 раций для военных", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов.

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Борис ФилатовДнепр