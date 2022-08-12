Філатов: Дніпро передав Нацгвардії чергові 200 радіостанцій

Дніпро передав одному з полків Нацгвардії 200 рацій із захистом від прослуховувань, які придбали коштом міського бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровську міську раду.
"Ці рації придбали коштом всіх дніпрян - усіх платників податків. Тож я вдячний нашим землякам за цей спільний внесок в Перемогу України. Ми і надалі допомагатимемо нашим захисникам. Найближчим часом буде придбано ще близько 800 рацій для військових", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.
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