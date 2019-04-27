Филарет: Зеленский извинился за шутку о томосе

Будущий президент Владимир Зеленский принес Православной церкви Украины извинения за шутку о томосе. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал почетный патриарх Филарет.

Отметим, в прошлом году на одном из выступлений студии "Квартал 95" Зеленский в шутку назвал томос об автокефалии церкви "термосом", после чего на него обрушился шквал критики, в том числе со стороны действующего президента Петра Порошенко.

"Конечно, нельзя называть томос, за который мы боролись более 25 лет, "термосом". Зеленский уже извинился за это. Это оскорбительно для церкви - томос, который имеет для нас большое значение, называть его "термосом". Но мы прощаем новоизбранному президенту эти слова и не обижаемся", - отметил Филарет.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью РБК-Украина Зеленский рассказал о своем отношении к религии.

"Есть вещи, которые мы никогда не обсуждаем за столом в моей семье. Так меня учил мой отец. Я никогда их ни с кем не обсуждаю. Вопрос религии - номер один. Мы никогда не обсуждаем вещи, которые раскалывают семьи и общество. Я никогда это не делаю. Но я верю в Бога", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что не хотел бы участвовать, например, в богослужениях с трансляцией по всем телеканалам.

Отметим, после второго тура выборов в Украине Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Зеленского с победой.