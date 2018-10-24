Филарет рассказал, по каким критериям будут выбирать главу автокефальной украинской церкви

Фото: предстоятель УПЦ КП Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Филарет подчеркнул, что намерен возглавить украинскую поместную православную церковь, если это доверит ему Архиерейский собор

Будущий глава Единой украинской поместной православной церкви будет соответствовать отдельным критериям, по которым его смогут выбрать на объединительном Архиерейском соборе. Об этом заявил предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет в эфире "Украинского радио", сообщает РБК-Украина.

"Есть критерии. Во-первых, надо иметь богословское образование, надо знать церковные каноны, надо иметь опыт управления епархией и опыт управления церковью. А если опыта нет - то дела не будет. Пока что Вселенский патриарх хочет, чтобы украинскую церковь возглавлял архиепископ - митрополит, не патриарх. Но наша церковь уже приняла решение, что предстоятель УПЦ будет иметь расширенный титул. То есть будет и расширенный титул, и сокращенный. Расширенный это - архиепископ и митрополит киевский и Всея Руси Украины. А узкий будет для нашего внутреннего употребления - патриарх киевский и Всея Руси Украины", - рассказал Филарет.

Отвечая на вопрос журналиста, о готовности поступиться собственными амбициями для создания единой поместной православной церкви, патриарх заявил, что хочет довести дело до конца.

"Не могу сказать, кто мог бы быть конкурентом. (на избрание главы единой украинской православной церкви, - ред.). Нет, ("не готов поступиться амбициями", - ред.), почему нет: не потому что я считаю себя таким. А потому что Москва сделала все для того, чтобы разрушить украинскую православную церковь", - заявил патриарх

Филарет подчеркнул, что намерен возглавить украинскую поместную православную церковь, если это доверит ему Архиерейский собор.

"Поэтому ради того, чтобы сохранить украинскую церковь и довести (дело, - ред.) к завершению, я должен работать до конца, если мне Архиерейский собор доверит. Если не доверит, тогда уже я с себя ответственность снимаю. Тогда они берут на себя ответственность за создание единой в Украине поместной церкви", - добавил он.

Напомним, ранее Филарет сообщал, что точная дата проведения Архиерейского объединительного Собора еще неизвестна.