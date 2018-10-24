Філарет розповів, за якими критерями обиратимуть голову автокефальної української церкви

Фото: предстоятель УПЦ КП Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Філарет наголосив, що має намір очолити українську помісну православну церкву, якщо це довірить йому Архієрейський собор

Майбутній очільник Єдиної української помісної православної церкви матиме відповідати окремим критеріям, за якими його зможуть обрати на об'єднавчому Архієрейському соборі. Про це заявив предстоятель української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет у ефірі "Українського радіо", повідомляє РБК-Україна.

"Є критерії. По-перше, треба мати богословську освіту, треба знати церковні канони, треба мати досвід управління не єпархією, та досвід управління церквою. А якщо досвіду нема - то діла не буде. Поки що Вселенський патріарх хоче, щоб українську церкву очолював архієпископ - митрополит, не патріарх. Але наша церква вже прийняла рішення, що для зовнішнього вживання предстоятель УПЦ буде мати розширений титул. Тобто буде і розширений титул, і скорочений. Розширений це - архієпископ і митрополит київський і Всієї Руси України. А вузький буде для нашого внутрішнього вживання - патріарх київський і Всієї Руси України", - розповів Філарет.

Відповідаючи на запитання журналіста, щодо готовності поступитись власними амбіціями для створення єдиної помісної православної церкви, патріарх заявив, що хоче довести справу до кінця.

"Не можу сказати, хто міг би бути конкурентом. (на обрання очільників єдиної української православної церкви, - ред.). Ні, ("не готовий поступитись амбіціями", - ред.), чому ні: не тому що я вважаю себе таким. А тому що Москва зроби все для того, щоб зруйнувати Українську православну церкву", - заявив патріарх

Філарет наголосив, що має намір очолити українську помісну православну церкву, якщо це довірить йому Архієрейський собор.

"Тому заради того, щоб зберегти українську церкву і довести (справу, - ред.) до завершення, я повинен працювати до кінця, якщо мені Архієрейський собор довірить. Якщо не довірить, тоді вже я з себе відповідальність знімаю. Тоді вони беруть на себе відповідальність за створення єдиної в Україні помісної церкви", - додав він.

Нагадаємо, раніше Філарет повідомляв, що точна дата проведення Архієрейського об'єднавчого Собору ще невідома.