Филарет призвал голосовать за сохранение государства

Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет призвал голосовать на выборах 2019 за сохранение Украины и ее цивилизационного выбора. Об этом говорится в его обращении.

Филарет отметил, что Украина переживает момент сложных испытаний. Сейчас речь идет о существовании, как государства, считает он.

"Московский агрессор оккупировал часть наших земель, на фронте гибнут наши воины. Церковь молится за целостность Украины и за погибших героев. Церковь молится за победу и за единство украинского народа. Без единства не может быть достигнута победа над оккупантом и сохранен цивилизационный выбор Украины, наша общность с Европой", - говорится в обращении.

"Церковь молится за то, чтобы Господь дал мудрость нашему народу сделать такой выбор во время нынешних президентских выборов, который сохранил бы наше Украинское государство, обеспечил его суверенитет, целостность и будущее", - добавил Филарет.

Он выразил обеспокоенность тем, что в течение предвыборной кампании в обществе звучали высказывания, направленные против европейского выбора Украины, оскорблялась память героев Небесной сотни и погибших на российско-украинской войне.

Филарет также обратил внимание на то, что граждане справедливо возмущены коррупцией и отсутствием подлинного правосудия.

"Церковь печалится таким положением в стране и, молясь за ее правительство, выражает требование миллионов граждан взять курс на настоящие реформы, на построение ответственного перед народом государства. Именно такой курс помешает восстановлению антиукраинских сил и усилит Украину в борьбе с российским агрессором", - заявил он.

"На выборах надо голосовать за сохранение Украинского Государства, за ее независимость и свободу, за которую отдают свои жизни на Донбассе наши лучшие сыновья и дочери", - добавил он.