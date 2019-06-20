Филарет отверг томос и объявил о восстановлении Киевского патриархата

Так называемый "поместный собор" УПЦ Киевского патриархата отменил решение архиерейского собора от 15 декабря 2018 года о самороспуске и не принял томос об автокефалии, изданный Константинополем. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Один из участников "собора" рассказал РБК-Украина, что все решения были приняты без дискуссий единогласно.

В решении говорится, что собор 15 декабря 2018 года якобы не был Поместном собором, а был "собранием подписей архиереев", поэтому его решение отменяется, а Киевский патриархат восстанавливается.

Отметим, руководство Православной церкви Украины не признает нынешнее мероприятие под руководством Филарета и призвало всех епископов, священников и верующих не принимать в нем участия.

Как сообщало РБК-Украина, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет решил созвать "поместный собор" Киевского патриархата на 20 июня для возобновления Киевского патриархата. Он также отметил, что Киевский патриархат не принимает томос об автокефалии.