Филарет вышел из состава участников синода ПЦУ

Почетный патриарх Филарет не будет принимать участие в Синоде Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Также Филарет отметил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата не будет выполнять решения ПЦУ.

"Синод ПЦУ будет. Но его решения к нам не имеют никакого отношения", - добавил он.

Также Филарет отметил, что его дальнейшее общение с главой ПЦУ зависит от самого митрополита Епифания.

Как известно, Синод Православной церкви Украины соберется в понедельник, 24 июня. На нем будет обсуждаться заявление предстоятеля УПЦ КП Филарета о выходе из ПЦУ и отказе от томоса об автокефалии.

Как сообщало РБК-Украина, 20 июня так называемый "поместный собор" УПЦ Киевского патриархата отменил решение архиерейского собора от 15 декабря 2018 года о самороспуске и не принял томос об автокефалии, изданный Константинополем.

Отметим, руководство Православной церкви Украины не признает мероприятие 20 июня под руководством Филарета и призвало всех епископов, священников и верующих не принимать в нем участия.