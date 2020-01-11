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Филарет объяснил свои мотивы отзыва подписи под решением Объединительного собора

Новости » Общество     11.01.2020 - 09:33
Филарет объяснил свои мотивы отзыва подписи под решением Объединительного собора
Фото: Филарет (РБК-Украина)

Филарет заявил, что отозвал свою подпись"из-за разницы между полученным Украиной томосом и аналогичным документом выданным другим странам"

Почетный патриарх Филарет заявил, что отозвал свою подпись под постановлением поместного собора УПЦ Киевского патриархата "из-за разницы между полученным Украиной томосом и аналогичным документом выданным другим странам". Об этом она сказал в эфире программы на телеканале ZIK.

Филарет заявил, что разница заключается в том, что другие церкви являются независимыми.

"Они действительно независимые церкви, а мы церковь зависимая и эта зависимость записана в этом томосе. В чем заключается эта зависимость? Во-первых, изменили нам название. Называют нашу церковь не Украинская православная церковь, как другие церкви, например, Болгарская, Русская, Греческая православные церкви, а нас называют ПЦУ. Почему? А потому, что деятельность нашей церкви ограничивается территорией Украины. За ее пределами мы не имеем никакого права", - сказал Филарет.

Напомним, патриарх Филарет отозвал подпись под документом Объединительного собора 2018, на котором было провозглашено создание Православной церкви Украины и ликвидация УПЦ Киевского патриархата.

Позже заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря заявил, что патриарх Филарет, отозвавши подпись под документом о создании Православной церкви Украины, "встал на путь лжи".

В ПЦУ прокомментировали отзыв подписи Филарета под решением Объединительного собора Филарет отозвал подпись под решением Объединительного собора 2018
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