Філарет сподівається, що Україна отримає Томос до кінця року

Фото: Філарет (РБК-Україна)

Вселенський патріарх буде сприяти об’єднанню церков в Україні

Предстоятель української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет висловив сподівання, що Україна отримає Томос до кінця року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у ефірі "Українського радіо".

"Думаю, що так. До кінця року відбудеться і обєднання (церков – ред.), і Томос – отримаємо, і будемо мати одну в Україні православну церкву", - сказав він.

За його словами, Вселенський патріарх буде сприяти об’єднанню церков в Україні.

"Я думаю, що допоможе нам Вселенський патріарх в цьому. Адже буде представник Вселенського патріарха на цьому об’єднавчому соборі. Він буде сприяти тому щоб обєднання відбулось", - додав він.

Водночас Філарет наголошує, що президент не прийматиме участі у соборі.

"Те, що надання Томосу має політичне значення – ми від цього не відмовляємось. А точніше утворення незалежної української церкви має політичне значення. Тому без української церкви, не може існувати держава.. Тому держава і церква взаємозалежні, хоча держава не втручається у внутрішнє життя церкви…Ось, наприклад, буде Собор. А президент не буде мати участі ніякої. Бо ми самі повинні об’єднатись, прийняти статут і т.д. ",- повідомив Філарет.

Нагадаємо, раніше Філарет повідомляв, що точна дата проведення Архієрейського об'єднавчого Собору ще невідома.