Філарет: всі непорозуміння між єпископами вирішуватимуться на Соборі

Фото: Патріарх Філарет (РБК-Україна)

Патріарх Філарет зазначив, що єпископи Московського патріархату проголошують провокаційні заяви

Всі питання, в яких не зійшлись думками єпископи Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) і Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) будуть вирішуватись під час проведення Архієрейського об’єднавчого Собору. Про це повідомив предстоятель УПЦ КП Філарет під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, йдеться про те, що предстоятель УАПЦ Макарій та патріарх Філарет ще не досягли згоди щодо статуту і назви єдиної церкви. Макарій зазначив, що це має бути вирішено до об'єднавчого Собору.

"Між Київським патріархатом та Українською автокефальною православною церквою немає непорозумінь. Вони і ми за автокефальну церкву. А ті розбіжності, які є між деякими єпископами, я думаю, що ми їх вирішимо на Соборі", - повідомив Філарет.

Він також додав, що з боку єпископів Московського патріархату наразі звучать провокаційні заяви. На думку патріарха, через деякий час вони зникнуть.

"Провокаційні заяви з боку духовенства і єпископів МП є, але їх може і не бути. Сьогодні вони є, а через деякий час їх може не бути", - додав Філарет.

Нагадаємо, Українська православна церква Київського патріархату збирається висунути свого предстоятеля Філарета на пост глави Єдиної автокефальної церкви.

Раніше Філарет пояснив механізм переходу церков до Єдиної автокефальної. За його словами, після утворення єдиної церкви значна частина православних залишиться в Російській православній церкві в Україні.