Филарет назвал имена архиереев МП, которые просили Томос для Украины

Фото: предстоятель УПЦ КП Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Патриарх Филарет подчеркнул, что Вселенский патриархат признал действительными все таинства УПЦ КП со времен основания Киевского патриархата

Архиереи Украинской православной церкви Московского патриархата, которые попросили Варфоломея об автокефалии для единой украинской православной церкви до сих пор не раскрывают своих имен из-за того, что боятся Москвы. Об этом заявил предстоятель украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в эфире украинского радио, сообщает РБК-Украина.

По его словам, на встрече президента Украины Петра Порошенко с Вселенским патриархом было принято решение о том, что к патриарху должны обратиться епископы КП, архиереи автокефальной церкви и УПЦ МП.

"Обратились (к Вселенскому патриарху, - ред.) архиереи КП, автокефальной церкви и около 10-ти архиереев Московского патриархата. Но имена Московского патриархата - неизвестные, кроме двух: архиепископа Александра Дробинки и митрополита Черкасского Сафония. Другие боятся наказания Москвы", - рассказал Филарет.

Патриарх Филарет подчеркнул, что Вселенский патриархат признал действительными все таинства УПЦ КП со времен основания Киевского патриархата.

"На основании этих обращений (о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви, - ред.) 11 октября патриарх Варфоломей принял решение, что анафема, которая была наложена МП РПЦ на меня - недействительна. Это значит, что с самого начала основания Киевского патриархата и сейчас все таинства, которые совершаются в нашей церкви есть настоящие. Теперь Вселенский патриарх и Синод приняли решение о начале процесса признания автокефальной церкви", - добавил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ранее сообщал, что обращение к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию поддержала группа епископов УПЦ Московского Патриархата