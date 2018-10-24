Філарет назвав імена архієреїв МП, які просили Томос для України

Фото: предстоятель УПЦ КП Філарет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Патріарх Філарет наголосив, що Вселенський патріархат визнав дійсними всі таїнства УПЦ КП з часів заснування Київського патріархату

Архієреї Української православної церкви Московського патріархату, які попросили Варфоломея про автокефалію для єдиної української православної церкви досі не розкривають своїх імен через те, що бояться Москви. Про це заявив предстоятель української православної церкви Київського патріархату Філарет в ефірі українського радіо, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, на зустрічі президента України Петро Порошенко з Вселенським патріархом було прийнято рішення про те, що до патріарха мають звернутись єпископи КП, архієреї автокефальної церкви та УПЦ МП.

"Звернулись (до Вселенського патріарха, - ред.) архієреї КП, автокефальної церкви і близько 10-ти архієреїв Московського патріархату. Але імена Московського патріархату - невідомі, окрім двох: архієпископа Олександра Дробинки та митрополита Черкаського Сафонія. Інші бояться покарання Москви", - розповів Філарет.

Патріарх Філарет наголосив, що Вселенський патріархат визнав дійсними всі таїнства УПЦ КП з часів заснування Київського патріархату.

"На підставі цих звернень (щодо надання автокефалії Українській православній церкві, - ред.) 11 жовтня патріарх Варфоломій прийняв рішення, що анафема, яка була накладена МП РПЦ на мене - недійсна. Це значить, що з самого початку заснування Київського патріархату і до нині всі таїнства, які звершуються в нашій церкві є дійсні. Тепер Вселенський патріарх і Синод прийняли рішення про початок процесу визнання автокефальної церкви", - додав він.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко раніше повідомляв, що звернення до Вселенського патріарха з проханням надати автокефалію підтримала група єпископів УПЦ Московського Патріархату