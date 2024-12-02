Фіктивні ВЛК: у Києві викрили злочинну групу на чолі з експрацівником військкомату

Організатором схеми виявився колишній співробітник РТЦК та СП Києва, раніше засуджений за корупцію.

Повідомляється, що у злочинну діяльність він залучив чинного посадовця одного з територіальних центрів комплектування та лікаря міської лікарні.

Правоохоронці з'ясували, що лікар надавав фіктивні медичні довідки, а працівник ТЦК допомагав ухилятися від проходження служби.

Зазначається, що ціна таких "послуг" становила від 7 до 15 000 доларів.

Правоохоронці провели обшуки у військкоматі, лікарні та помешканнях фігурантів, вилучили медичну документацію, комп’ютерну техніку, записи, мобільні телефони та 5 мільйонів гривень.

Окрім цього, Центральна військово-лікарська комісія анулювала підроблені висновки районних комісій, отримані учасниками схеми.

Відомо, що трьом фігурантам оголошено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема про незаконний перетин кордону, зловживання впливом та ухилення від призову в особливий період.

Наразі організатора та одного з його спільників було взято під варту з можливістю внесення застави, а третій учасник перебуває під нічним домашнім арештом.

Повідомляється, що найсуворіша санкція передбачає до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною займати певні посади до трьох років.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників злочинної групи та осіб, які скористалися схемою.



Фото: затримання злочинної групи (npu.gov.ua)

Нещодавно ДБР викрило співробітників одеського ТЦК, які вимагали у військовозобов'язаних гроші на блокпостах та пропонували "відстрочку".