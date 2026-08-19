Фіксація цін. Скільки коштує бензин та дизель на АЗС 19 серпня та як перевірити пальне

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Вартість повного бака: Заправити стандартний бензин А-95 на 50 літрів на "Укрнафті" коштує 3 945 грн, на ОККО та WOG - 4 145 грн, а на SOCAR - 4 170 грн. Для преміальних марок ціна стартує від 4 295 грн.

Заправити стандартний бензин А-95 на 50 літрів на "Укрнафті" коштує 3 945 грн, на ОККО та WOG - 4 145 грн, а на SOCAR - 4 170 грн. Для преміальних марок ціна стартує від 4 295 грн. Міфи про якість: На ринку чимало сурогату від міні-НПЗ (переважно в сегменті бензину), проте великі мережі часто використовують страшилки про якість, аби не втрачати клієнтів.

На ринку чимало сурогату від міні-НПЗ (переважно в сегменті бензину), проте великі мережі часто використовують страшилки про якість, аби не втрачати клієнтів. Вибір заправки: Експерти радять користуватися перевіреними АЗС, довіряти "сарафанному радіо" та не покладатися лише на паспорти якості, які часто не оновлюються вчасно.

Експерти радять користуватися перевіреними АЗС, довіряти "сарафанному радіо" та не покладатися лише на паспорти якості, які часто не оновлюються вчасно. Самостійна перевірка: Перевірити пальне можна за допомогою ареометра - орієнтовна щільність якісного бензину має становити близько 750 кг/м³, а дизелю - близько 835 кг/м³.

Скільки коштує заправити повний бак бензину А-95 на популярних АЗС

"Укрнафта" (ціна пального - 78,90 грн за літр): заправка бака на 40 літрів обійдеться у 3 156 грн, на 50 літрів - у 3 945 грн, а повний бак на 60 літрів коштуватиме 4 734 грн.

(ціна пального - 78,90 грн за літр): заправка бака на 40 літрів обійдеться у 3 156 грн, на 50 літрів - у 3 945 грн, а повний бак на 60 літрів коштуватиме 4 734 грн. ОККО та WOG (ціна пального - 82,90 грн за літр): повний бак на 40 літрів коштуватиме 3 316 грн, на 50 літрів - 4 145 грн, а на 60 літрів - 4 974 грн.

(ціна пального - 82,90 грн за літр): повний бак на 40 літрів коштуватиме 3 316 грн, на 50 літрів - 4 145 грн, а на 60 літрів - 4 974 грн. SOCAR (ціна пального - 83,40 грн за літр): за 40 літрів доведеться віддати 3 336 грн, за 50 літрів - 4 170 грн, а за 60 літрів - 5 004 грн.

Якщо ж розраховувати для преміального бензину, де середня ціна становить 85,90-86,40 грн за літр, то заправка маленького бака на 40 літрів стартує від 3 436 грн, середнього на 50 літрів - від 4 295 грн, а великого бака на 60 літрів - від 5 154 грн.

Фото: ціни на АЗС 19 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Актуальні ціни на АЗС 19 серпня

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 82,90 грн

ДТ Mustang: 96,90 грн

ДТ Евро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,40 грн

Бензин NANO 95: 86,40 грн

Бензин А-95: 83,40 грн

ДТ NANO Extro: 98,90 грн

ДТ NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 85,90 грн

Бензин 95 (Energy): 81,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

Бензин А-92: 76,90 грн

ДТ (Energy): 91,90 грн

ДТ: 89,90 грн

Газ: 42,90 грн

Чи якісне дешеве пальне на дискаунтерах

Як пояснив у коментарі РБК-Україна засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін, на ринку є різне пальне. В Україні працює чимало міні-НПЗ, які виробляють дизель і бензин, тому сурогатної продукції вистачає, особливо в сегменті бензину (з дизелем ситуація краща).

Водночас, за словами експерта страшилки про якість великі мережі часто використовують, щоб не втрачати клієнтів.

Як обрати надійну заправку

Експерт зазначає, що найкраще користуватися тією АЗС, якій людина довіряє роками. Водії зазвичай знають свою місцевість і хто чим торгує. Завжди працює "сарафанне радіо": люди підкажуть, що там продають, а інколи й персонал сам прямо говорить про якість. Нові заправки не стають популярними одразу.

Чи можна вірити паспортам якості на АЗС

Орієнтуватися лише на паспорти якості на заправці не варто, оскільки вони можуть не оновлюватися тривалий час.

Як самостійно перевірити пальне

Якщо є бажання перевіряти самостійно, можна придбати ареометр і вимірювати щільність: