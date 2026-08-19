Фиксация цен. Сколько стоит бензин и дизель на АЗС 19 августа и как проверить топливо

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Стоимость полного бака: Заправить стандартный бензин А-95 на 50 литров на "Укрнафте" стоит 3 945 грн, на ОККО и WOG - 4 145 грн, а на SOCAR - 4 170 грн. Для премиальных марок цена стартует от 4295 грн.

Заправить стандартный бензин А-95 на 50 литров на "Укрнафте" стоит 3 945 грн, на ОККО и WOG - 4 145 грн, а на SOCAR - 4 170 грн. Для премиальных марок цена стартует от 4295 грн. Мифы о качестве: На рынке немало суррогата от мини-НПЗ (преимущественно в сегменте бензина), однако большие сети часто используют страшилки о качестве, чтобы не терять клиентов.

На рынке немало суррогата от мини-НПЗ (преимущественно в сегменте бензина), однако большие сети часто используют страшилки о качестве, чтобы не терять клиентов. Выбор заправки: Эксперты советуют пользоваться проверенными АЗС, доверять "сарафанному радио" и не полагаться на паспорта качества, которые часто не обновляются вовремя.

Эксперты советуют пользоваться проверенными АЗС, доверять "сарафанному радио" и не полагаться на паспорта качества, которые часто не обновляются вовремя. Самостоятельная проверка: Проверить топливо можно с помощью ареометра - ориентировочная плотность качественного бензина должна составлять около 750 кг/м³, а дизеля - около 835 кг/м³.

Сколько стоит заправить полный бак бензина А-95 на популярных АЗС

"Укрнафта" (цена топлива - 78,90 грн за литр): заправка бака на 40 литров обойдется в 3 156 грн, на 50 литров - в 3 945 грн, а полный бак на 60 литров будет стоить 4 734 грн.

(цена топлива - 78,90 грн за литр): заправка бака на 40 литров обойдется в 3 156 грн, на 50 литров - в 3 945 грн, а полный бак на 60 литров будет стоить 4 734 грн. ОККО и WOG (цена топлива - 82,90 грн за литр): полный бак на 40 литров будет стоить 3 316 грн, на 50 литров - 4 145 грн, а на 60 литров - 4 974 грн.

(цена топлива - 82,90 грн за литр): полный бак на 40 литров будет стоить 3 316 грн, на 50 литров - 4 145 грн, а на 60 литров - 4 974 грн. SOCAR (цена топлива - 83,40 грн за литр): за 40 литров придется отдать 3 336 грн, за 50 литров - 4 170 грн, а за 60 литров - 5 004 грн.

Если же рассчитывать для премиального бензина, где средняя цена составляет 85,90-86,40 грн за литр, то заправка маленького бака на 40 литров стартует от 3436 грн, среднего на 50 литров - от 4295 грн, а большого бака на 60 литров - от 5 .

Фото: цены на АЗС 19 августа (инфографика РБК-Украина)

Актуальные цены на АЗС 19 августа

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 82,90 грн

ДТ Mustang: 96,90 грн

ДТ Евро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,40 грн

Бензин NANO 95: 86,40 грн

Бензин А-95: 83,40 грн

ДТ NANO Extro: 98,90 грн

ДТ NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 85,90 грн

Бензин 95 (Energy): 81,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

Бензин А-92: 76,90 грн

ДТ (Energy): 91,90 грн

ДТ: 89,90 грн

Газ: 42,90 грн

Качественно ли дешевое топливо на дискаунтерах

Как пояснил в комментарии РБК-Украина основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин, на рынке есть разное топливо. В Украине работает немало мини-НПЗ, производящих дизель и бензин, поэтому суррогатной продукции хватает, особенно в сегменте бензина (с дизелем ситуация лучше).

В то же время, по словам эксперта, страшилки о качестве большие сети часто используют, чтобы не терять клиентов.

Как выбрать надежную заправку

Эксперт отмечает, что лучше всего пользоваться той АЗС, которой человек доверяет годами. Водители обычно знают свою местность и кто чем торгует. Всегда работает "сарафанное радио": люди подскажут, что там продают, а иногда и персонал сам прямо говорит о качестве. Новые заправки не становятся популярны сразу.

Можно ли верить паспортам качества на АЗС

Ориентироваться только на паспорта качества на заправке не стоит, так как они могут длительное время не обновляться.

Как самостоятельно проверить топливо

Если есть желание проверять самостоятельно, можно приобрести ареометр и измерять плотность: