Фиксация нарушений ПДД: число камер на дорогах Украины увеличится до 1,5 тысячи

В частности, речь идет о таких направлениях:

установление еще большего количества камер,

установление камер на машинах типа "Фантом",

использование патрульными системы TryCam.

"Планируется, что количество таких камер на дорогах Украины вырастет до 1,5 тысячи. Второй этап этой программы - установление камер на машинах типа "Фантом". Сейчас на наших дорогах работает 4 таких машины, которые работают в тестовом режиме", - отметил замглавы МВД.

За 2021-2023 годы планируется увеличить количество таких машин до 100.

Как писало РБК-Украина в материале "Кнут без пряника. Как Рада хочет ужесточить наказание за нарушение ПДД", в мире применяется трехуровневая схема безопасности дорожного движения. Украина остановилась только на первом уровне, а лишь повышение штрафов и ужесточение наказания за нарушение ПДД не даст эффекта.

Напомним, в Координационном совете Общенационального форума безопасности дорожного движения считают необходимым на законодательном уровне урегулировать вопрос использования радаров TruCam при выявлении нарушений ПДД. В полиции же использование ручных радаров считают законным.