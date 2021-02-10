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Фіксація порушень ПДР: число камер на дорогах України зросте до 1,5 тисячі

Автор: Юлія Струк

Число камер для фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху на дорогах України зросте до 1,5 тисячі. Розбудова такої системи фіксації планується за трьома напрямками.

Про це у ході брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає прес-служба МВС.

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Зокрема, йдеться про такі напрямки:

  • встановлення ще більшої кількості камер,
  • встановлення камер на машинах типу "Фантом",
  • використання патрульними системи TryCam.

"Планується, що кількість таких камер на дорогах України зросте до 1,5 тисячі. Другий етап цієї програми - встановлення камер на машинах типу "Фантом". Наразі на наших автошляхах працює 4 такі машини, які працюють у тестовому режимі", - зазначив замглави МВС.

За 2021-2023 роки планується збільшити кількість таких машин до 100.

Як писало РБК-Україна в матеріалі "Кнут без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР", у світі застосовується трирівнева схема безпеки дорожнього руху. Україна зупинилася тільки на першому рівні, а лише підвищення штрафів і посилення покарання за порушення правил дорожнього руху не дасть ефекту.

Нагадаємо, в Координаційній раді Загальнонаціонального форуму безпеки дорожнього руху вважають за необхідне на законодавчому рівні врегулювати питання використання радарів TruCam при виявленні порушень ПДР. У поліції ж використання ручних радарів вважають законним.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниАнтон ГеращенкоПДД
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