Фіксація порушень ПДР: число камер на дорогах України зросте до 1,5 тисячі

Зокрема, йдеться про такі напрямки:

встановлення ще більшої кількості камер,

встановлення камер на машинах типу "Фантом",

використання патрульними системи TryCam.

"Планується, що кількість таких камер на дорогах України зросте до 1,5 тисячі. Другий етап цієї програми - встановлення камер на машинах типу "Фантом". Наразі на наших автошляхах працює 4 такі машини, які працюють у тестовому режимі", - зазначив замглави МВС.

За 2021-2023 роки планується збільшити кількість таких машин до 100.

Як писало РБК-Україна в матеріалі "Кнут без пряника. Як Рада хоче посилити покарання за порушення ПДР", у світі застосовується трирівнева схема безпеки дорожнього руху. Україна зупинилася тільки на першому рівні, а лише підвищення штрафів і посилення покарання за порушення правил дорожнього руху не дасть ефекту.

Нагадаємо, в Координаційній раді Загальнонаціонального форуму безпеки дорожнього руху вважають за необхідне на законодавчому рівні врегулювати питання використання радарів TruCam при виявленні порушень ПДР. У поліції ж використання ручних радарів вважають законним.