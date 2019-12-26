Фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" в Крыму не оказывают медпомощь в СИЗО

Фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Шабану Умерову не оказывают медицинскую помощь в СИЗО Симферополя. Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на заявление адвоката Назима Шайхмамбетова.

По словам адвоката, Умерову отказываются оказывать медпомощь после того, как у заключенного в начале декабря произошел приступ боли в сердце.

"Со слов Умерова, сразу через несколько дней, после того, как я подал заявление, его осмотрел врач. Померили давление, сделали кардиограмму. И врач сообщил, что, по его мнению, "проблем с сердцем у моего подзащитного нет". Наряду с этим, Шабан Умеров сообщил, что он испытывает периодические боли в области сердца, но благодаря медикаментам, которые были ранее переданы, он периодически их выпивает и боль стихает", - рассказал адвокат.

Также, по словам Шайхмамбетова, у Умерова существуют проблемы со спиной. В частности, у него сколиоз.

"До задержания он проблему эту решал с помощью массажа. Однако после задержания боли в спине обострились. Он обратился к врачу, но пока на данный момент в этой части ему помощь оказана не была", - сообщил Шейхмамбетов.

Напомним, 11 ноября подконтрольный России Киевский районный "суд" Симферополя продлил арест на три месяца восьмерым фигуранта второй симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", в том числе и Шабану Умерову. Они останутся в СИЗО до 15 февраля 2020 года.

Также сообщалось, что 25 декабря на Керченском мосту на въезде в оккупированный Крым российские силовики задержали пятерых крымских татар. Крымские татары возвращались из Москвы с заседания суда по делу первой симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир".