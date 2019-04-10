Для фигурантов "дела Веджие Кашка" просят условные сроки

Российское гособвинение в оккупированом Крыму запросило для всех фигурантов "дела Веджие Кашка" условные сроки. Об этом пишет в Facebook журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

Он сообщил, что гособвинение запросило для фигурантов дела условные сроки заключения: для Асана Чапуха - три с половиной года, Бекира Дегерменджи, Кязима Аметова и Руслана Трубача - по три года, всем с испытательным сроком в три года.

Крымские татары были задержаны в ноябре 2017 года по обвинению в вымогательстве денежных средств у гражданина Турции Юсуфа Айтана, который в свою очередь занял и отказался отдавать их ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Во время задержания Кашка погибла, остальные фигуранты были задержаны.

Ранее сообщалось, что фигуранту "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху стало плохо после заседания "Киевского районного суда" в Симферополе.

РБК-Украина писало, "Киевский районный суд" Симферополя 24 января изменил меру пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка"​ Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову и Руслану Трубачу. Они находятся не в СИЗО, а под домашним арестом.