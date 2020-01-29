Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в спецблок ростовского СИЗО

Фигурантов красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева поместили в спецблок ростовского СИЗО. Об этом сообщил адвокат Рустем Кямилев, передает "Крым.Реалии".

По его словам, 29 января Южный окружной военный суд города Ростова-на-Дону (Россия) начал рассмотрение дела по существу фигурантов красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева.

"Эмирусеинов уже этапирован и находится в обычной камера. Однако, Абхаиров и Абдулганиев помещены в спецблок, где находятся под круглосуточным видеонаблюдением", - сообщил адвокат.

Также адвокат отметил, что Эмирусеинов жалуется на зубную боль, а Абхаиров имеет боли в спине, из-за чего не смог принимать участие в заседании стоя.

Отметим, в феврале 2019 года российские силовики провели обыски у крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района. В последствии были задержаны Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмирусеинов по подозрению в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". В декабре 2019 года суд продлил арест фигурантов красногвардейского "дела" до 13 июня 2020 года. 15 января их вывезли из симферопольского СИЗО в колонию Краснодара (Россия).

Напомним, ранее сообщалось, что фигуранты севастопольской "дела Хизб ут-Тахрир" Рустем Ваитов и Нури Примов после освобождения из российского заключения получили еще один тюремный срок на 8 лет.