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Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в спецблок ростовского СИЗО

Новости » Общество     29.01.2020 - 15:22
Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в спецблок ростовского СИЗО
Фото: фигуранты красногвардейской дела (Крымская солидарность)

В Ростове-на-Дону началось рассмотрение красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" по существу

Фигурантов красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева поместили в спецблок ростовского СИЗО. Об этом сообщил адвокат Рустем Кямилев, передает "Крым.Реалии".

По его словам, 29 января Южный окружной военный суд города Ростова-на-Дону (Россия) начал рассмотрение дела по существу фигурантов красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева.

"Эмирусеинов уже этапирован и находится в обычной камера. Однако, Абхаиров и Абдулганиев помещены в спецблок, где находятся под круглосуточным видеонаблюдением", - сообщил адвокат.

Также адвокат отметил, что Эмирусеинов жалуется на зубную боль, а Абхаиров имеет боли в спине, из-за чего не смог принимать участие в заседании стоя.

Отметим, в феврале 2019 года российские силовики провели обыски у крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района. В последствии были задержаны Эскендер Абдулганиев, Арсен Абхаиров и Рустем Эмирусеинов по подозрению в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир". В декабре 2019 года суд продлил арест фигурантов красногвардейского "дела" до 13 июня 2020 года. 15 января их вывезли из симферопольского СИЗО в колонию Краснодара (Россия).

Напомним, ранее сообщалось, что фигуранты севастопольской "дела Хизб ут-Тахрир" Рустем Ваитов и Нури Примов после освобождения из российского заключения получили еще один тюремный срок на 8 лет.

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" может потерять слух, - адвокат Фигурантов красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из Крыма
Новости Украины Ростов-на-ДонуХизб ут-Тахрир
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