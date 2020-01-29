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Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" помістили в спецблок ростовського СІЗО

Новини » Суспільство     29.01.2020 - 15:22
Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" помістили в спецблок ростовського СІЗО
Фото: фігуранти червоногвардійської справи (Кримська солідарність)

У Ростові-на-Дону почалося розгляд красногвардійського "справи Хізб ут-Тахрір" по суті

Фігурантів красногвардійського "справи Хізб ут-Тахрір" Арсена Абхаирова і Ескендера Абдулганиева помістили в спецблок ростовського СІЗО. Про це повідомив адвокат Рустем Кямилев, передає "Крим.Реалії".

За його словами, 29 січня Південний окружний військовий суд міста Ростова-на-Дону (Росія) розпочав розгляд справи по суті фігурантів красногвардійського "справи Хізб ут-Тахрір" Рустема Емірусеінова, Арсена Абхаірова і Ескендера Абдулганіева.

"Емірусеінов вже етапований і знаходиться у звичайній камера. Однак, Абхаіров і Абдулганієв поміщені в спецблок, де перебувають під цілодобовим відеоспостереженням", - повідомив адвокат.

Також адвокат зазначив, що Емірусеінов скаржиться на зубний біль, а Абхаіров має болі в спині, через що не зміг брати участь у засіданні стоячи.

Відзначимо, в лютому 2019 року російські силовики провели обшуки у кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району. Надалі були затримані Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаіров і Рустем Емірусеінов за підозрою в участі в забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір". У грудні 2019 року суд продовжив арешт фігурантів красногвардійського "справи" до 13 червня 2020 року. 15 січня їх вивезли з сімферопольського СІЗО в колонію Краснодара (Росія).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фігуранти севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рустем Ваітов і Нурі Прімов після звільнення з російського ув'язнення отримали ще один тюремний термін на 8 років.

Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" може втратити слух, - адвокат Фігурантів червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Криму
Новини України Ростов-на-ДонуХізб ут-Тахрір
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