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Фігурантів Білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували до Росії з Криму

Новини » Політика     05.05.2020 - 17:50
Фігурантів Білогірської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували до Росії з Криму
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Їх доставили в СІЗО Ростова-на-Дону

Трьох фігурантів Білогірського "справи Хізб ут-Тахрір" - Айдера Джаппарова, Енвера і Реза Омерових етапували в Росію з анексованого Сімферополя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадську організацію "Кримська солідарність".

Як повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов, їх етапували ще 29 квітня в СІЗО Ростова-на-Дону.

"Сьогодні дочка Энверага Омерова, Фатма Ісмаїлова, побувала у слідчому ізоляторі Сімферополя. Співробітники СІЗО повідомили, що їх вивезли у Ростов-на-Дону ще 29 квітня. На 7 травня 2020 року призначено перше засідання по суті у цій кримінальній справі. Як ми будемо брати участь, я поки не готовий говорити, ми зв'яжемося з судом, і я допускаю, що засідання буде відкладено на більш пізній термін через карантинні обмеження", - сказав Шейхмамбетов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що судове засідання інших фігурантів "Хізб ут-Тахрір" для розгляду справи по суті стосовно Ленура Халілова, Руслана Нагаєва, Руслана Месутова й Ельдара Кантимирова призначено на 8 травня. Їх готують до етапу Росію.

Як повідомляло РБК-Україна, на території РФ і окупованого Криму незаконно утримуються за політичними мотивами близько 120 громадян України. Більшість політичних в'язнів - кримські татари, які виступають проти окупаційної влади в Криму.

Чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" готують до етапу в Росію Один з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" вийшов з російської в'язниці
Новини України Хізб ут-Тахрір
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