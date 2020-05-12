Фигурантам пленок с братом Ермака бросили гранату в машину

Фото: Денис Ермак (скрин из видео ютуб)

Сообщается, что чека в гранате осталась, поэтому не взорвалась

В ночь с понедельника на вторник неизвестные подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского, которые являются фигурантами дела о пленках Дениса Ермака. Об этом они сообщили в комментарии "Бабелю", передает РБК-Украина.

По словам Штанько, в районе часа ночи его разбудили соседи, которые заметили, как горит его мотоцикл.

"Мотоцикл сгорел. Я вызвал полицию, приехала следственно-оперативная группа, меня допросили. Мы обнаружили, что есть несколько свидетелей, сейчас я еду на допрос. Я считаю, что это связано с тем, что мы вчера прошли полиграф, сегодня будет заключение ", - сообщил Штанько.

В свою очередь, Сергей Шумский сообщил, что этой же ночью, примерно в то же время ему в машину бросили гранату.

"Я об этом узнал от полиции, когда она около 1:30 позвонила в мою дверь. Они спросили, являюсь ли я владельцем такого-то автомобиля, и сообщили, что произошла неприятность. Оказалось, что молодой человек, который был в черной одежде с балаклавой на лице, подошел к моему автомобилю, разбил стекло на месте водителя и бросил туда гранату", - добавил Шумский.

По его словам, это увидели несколько местных, которые побежали за ним, но злоумышленнику удалось убежать.

"Соседи вернулись обратно во двор и увидели в моей машине гранату. Вызвали полицию, взрывотехников, приезжала кинологическая служба, начальник райотдела полиции", - рассказал Шумский.

Он также уточнил, что чека в гранате осталась, поэтому она не взорвалась. Но пока сложно говорить, это ошибка злоумышленника, или его цель была просто напугать.

Напомним, 29 марта депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал записи с Денисом Ермаком. На видео он якобы обсуждает взятки за назначения на высокие должности. Сам Денис Ермак отрицает, что брал деньги.

Штанько и Шумский были помощниками Дениса Ермака и также фигурируют на пленках. Позже оба обвинили Андрея Ермака в коррупции и заявили, что он получал деньги от людей, которые надеялись получить государственные должности.

Правоохранительные органы открыли несколько уголовных дел, в том числе на нардепа Гео Лероса.