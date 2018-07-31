Фигурантам "дела украинских диверсантов" в оккупированном Крыму продлили арест

Новости Общество 31.07.2018 - 18:12
Иллюстративное фото (twitter.com_nab_ukr)
Иллюстративное фото (twitter.com_nab_ukr)

"Севастопольский городской суд" продлил арест на шесть месяцев севастопольцам Дудке и Бессарабову

Подконтрольный России Севастопольский городской суд 31 июля продлил арест на шесть месяцев севастопольцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которых обвиняют в подготовке диверсий на территории Крыма. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что заседание суда проходило в закрытом режиме.

"Обоих севастопольцев доставили в суд. 2 августа 2018 года в Севастопольском городском суде начнется новое рассмотрение дела по существу", - говорится в сообщении.

Как известно, в Севастополе 9 ноября 2016 года задержали "членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины" Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Севастопольский городской суд​ 16 ноября 2017 года приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривен).

В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные в оккупированном Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ.

Напомним, 21 июня оккупационный "верховный суд" Крыма на два месяца продлил арест фигурантам "дела украинских диверсантов".

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