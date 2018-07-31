Фігурантам "справи українських диверсантів" в окупованому Криму продовжили арешт

"Севастопольський міський суд" продовжив арешт на шість місяців севастопольцям Дудці і Бессарабову

Підконтрольний Росії Севастопольський міський суд 31 липня продовжив арешт на шість місяців севастопольцям Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову, яких звинувачують у підготовці диверсій на території Криму. Про це повідомляє "Крым.Реалии".

Повідомляється, що засідання суду проходило в закритому режимі.

"Обох севастопольців доставили в суд. 2 серпня 2018 року в Севастопольському міському суді розпочнеться новий розгляд справи по суті", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в Севастополі 9 листопада 2016 року затримали "членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України" Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.

Севастопольський міський суд 16 листопада 2017 року засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів (95 тисяч гривень).

У Службі безпеки України заявили, що затримані в окупованому Криму громадяни України не є ні співробітники, ні контактерами з боку СБУ.

Нагадаємо, 21 червня окупаційний "верховний суд" Криму на два місяці продовжив арешт фігурантам "справи українських диверсантів".